Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Bilecik'te hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi istikametinde seyir halinde olan Hakan Çakmak idaresindeki 11 AG 199 plakalı motosiklet ile Rasimbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Turgut Çakmak kontrolündeki 11 BB 861 plakalı hafifi ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından kontrollü verilen trafik normale döndü.