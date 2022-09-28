İhlas Haber Ajansı

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Hafızlık Yatılı Kursu öğrencileri piknikte buluştu

Bilecik İl Müftülüğü, hafızlık öğrencilerine yönelik piknik etkinliği düzenledi.


Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Osmanlı Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilere yönelik piknik programı düzenlendi. Pelitözü/ Gölpark'ta düzenlenen piknik programında Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ve Çorum İl Müftüsü Muharrem Biçer hafızlık öğrencileri ile bir araya geldi. Pikniğe katılan öğrenciler arasında düzenlenen izcilik oyunları ve çeşitli yarışmalarda öğrenciler doyasıya eğlenirken renkli görüntüler oluşturdu.


Hafız olmaktan ziyade hafız kalmanın önemini vurgulayan Müftü Erhun, öğrencilerle hasbihal ederek sevinçlerine ortak oldu.

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