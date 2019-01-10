Hafta sonları tiyatro ile renkleniyor

Etkinlikte çocukların çok sevdiği Ormanlar Kralı Aslan ve TRT Çocuk kanalının beğenilen oyunlarından Kare Takımı oyunu sahnelenecek. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 12 Ocak Cumartesi günü Ormanlar Kralı Aslan adlı oyun ile 13 Ocak Pazar günü ‘Kare Takımı” izleyicilerle buluşacak. Maskotlu, müzikli ve danslı çocuk oyunları her iki günde de saat 12:00 ve 14:30'da olmak üzere 2 seans halinde ücretsiz olarak sunulacak. Çocukların eğlenceli tiyatro oyunları ile eğlenerek dinlenmeleri ve güzel bir hafta sonu geçirmeleri amacıyla düzenlenen tiyatro etkinliğine minik tiyatroseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.