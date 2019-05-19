Hakem maçı tatil edeceğine kaldığı yerden devam ettirdi

Bilecik'te oynanan U13 Gençler Ligi müsabakasında hakeme itiraz eden teknik sorumlu, tribünlere gönderilmesine rağmen sahadan çıkmadı. Bu durumda tatil edilmesi gereken müsabaka ise kaldığı yerden devam etti.

Bilecik U13 Gençler Ligi 6'ncı hafta müsabakası olan Bilecikspor- Bozüyük İdmanyurdu Spor müsabakasında sahalarda az görülen bir olay yaşandı. Bilecik Sentetik Saha'da oynanan müsabaka sırasında Bozüyük İdmanyurdu Spor Teknik Sorumlusu, bir pozisyon sonrasında orta hakem Kerim Kaan Matyar'a aşırı tepki verdi. Verilen tepki sonrasında teknik sorumlu hakem tarafından saha içinden ihraç edilmesine rağmen sahadan çıkmadı. Hakem ise kararı sonrası müsabakayı kaldığı dakikadan itibaren devam ettirirken durumu da maç sonu raporuna yazdı.

"Sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder"

Amatör Futbol Liglerinde uygulanacak esasların yayınladığı kitapçığının 27 maddesinde, "Diğer görevlilerinden biri sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu futbolcunun veya saha içindeki diğer görevlinin sahadan çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde takım kaptanına son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder" ifadelerine yer veriliyor. Maçın orta hakemi aynı zamanda İl Hakemi olan Kerim Kaan Matyar maçı tatil etmeyip karşılaşmayı devam ettirmesi taraftarlar arasında tepkiyle karşılanırken, "Bu hakemlerin gerekli eğitimler almıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Öte yandan müsabakayı Bilecikspor U13 takımı 4-0 kazandı.