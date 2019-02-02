Hakeme itiraz ederek sahadan atılan antrenöre 1 ay hak mahrumiyeti cezası verildi

Amatör Lig lideri 1308 Osmaneli Belediyespor Antrenörü Sedat Memiş'e 1 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

Bilecik 1. Amatör Lig 15'inci hafta müsabakasında 13'de 13 yaparak 39 puanla lider 1308 Osmaneli Belediyespor ile 31 puanla ikinci sırada yer alan Bayırköspor, Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Maçın 80'inci dakikasında maçın yan hakemi Enes Seymen tarafından orta hakem uyarılarak saha dışına atılan 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü Sedat Memiş, hakem ve gözlemci raporlarına göre disipline sevk edildi. Disiplin Kurulunda yer alan Av. Zafer Önen, Av. Faik Akarsu ve İ.Hakkı Elmas tarafından 1308 Osmaneli Belediyespor antrenörü Sedat Memiş 1 ay müsabakalara hak mahrumiyet cezası aldı.

Öte yandan Antrenör Sedat Memiş, daha önceden bu tür olaylardan ceza alanlara verilen ceza ile kendisine verilen cezanın örtüşmediğini söyleyerek, "Bana verilen 1 ay hak mahrumiyeti cezasını çok buldum. Taktir tabi Disiplin Kurulunun, ama onlarda hakem ve gözlemci raporlarına bakıyorlar" dedi.