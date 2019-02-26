Hakemler, Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı'ndan şikayetçi oldu

Amatör Lig'in 20'nci haftasında Pazaryerispor ile Bilecikspor arasında oynanan müsabaka sonrasında maçın hakemi, Başkan Ahmet Subaşı'dan şikayetçi oldu.

Amatör Lig 20'inci haftasından Pazaryeri İlçe Stadı'ndan oynanan Pazaryerispor-Bilecikspor müsabakası sonrası maçın orta hakemi Hasan Bozüyük, Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı'dan şikayetçi oldu. Hasan Bozüyük'ün şikayet nedeni ise Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı'nın maçın devre arasında ve maç sonunda kendisine ve yardımcı hakemlere hakaret ettiği olduğu öğrenildi.

Aynı hassasiyeti Bayırköy'de göstermedi

Aynı hakem Amatör Lig 15'inci hafta müsabakasında Bayırköy Şehit Ömer Halis Demir Stadı'nda oynanan Bayırköyspor - 1308 Osmaneli Belediyespor maçı sonrası çıkan olaylardan kendisine hakaret ettiğini gerekçesiyle iki kişinin kimliğini aldırmıştı. Araya giren maçın gözlemcisi Sedat Kara, hakemin aldırttığı kimlikleri Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e geri vermişti.