Bilecik'te aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonda 9 kişi yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Kadına Karşı Basit Yaralama, Basit Yaralama, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Uyuşturucu Madde Kullanımını Kolaylaştırmak, Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak' suçlarından haklarında yakalama emri bulunan toplam 9 şahıs operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan biri ifadesinin ardından, biri de adli para cezasını ödedikten sonra adli makamlarca serbest bırakıldı. Tutuklanan 1 şahıs Gölpazarı Açık Ceza ve İnfaz Kurumuna, 6 şahıs ise Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.