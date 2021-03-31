Halk eğitim merkezi müdürleri Osmaneli'nde toplandı

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" projesi kapsamında yapılacak etkinliklerin planlanması amacıyla düzenlenen toplantıya Osmaneli'ni ev sahipliği yaptı.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" projesi kapsamında yapılacak etkinliklerin planlanması amacı Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda halk eğitimi merkezi müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Şube Müdürü Cuma İvrendi başkanlığında "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında planlaması, yürütülmesi, ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri hakkında neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Şube Müdürü Cuma İvrendi, "Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' Haziran ayının ilk haftası olarak belirlenmiş olup, Halk Eğitimi Merkez Müdürlüklerimizi tanıtmak, yaygınlaştırmak ve eğitimleri artırmak için tüm resmi ve özel okullar ile birlikte bu etkinliği kutlamamız istenmektedir. Etkinliğin nasıl yapılacağı konusunda görüş ve önerilerinizi ilçe neznindeki komisyon marifeti ile planlayarak oluşturulması gerektiği hali hazırda bulunan katılımcılara anlatılmıştır. Halk eğitimi merkez müdürlüklerimiz tarafından kurs istatistikî verilerinin değerlendirilmesi yapıldı. Türkiye genelinde ilimizin kurs ve kursiyer sayısının istatistikî verilerine göre sıralamada 2'inci sırada olup bu başarının bu yıl içerisinde de salgına rağmen aynı performansla gerekli çalışmaların yapılması, planlaması aynı zamanda kurs sayılarındaki düşüşün önlemesi ve yaşanan sıkıntıların çözüm önerilerinde bulunuldu. Bir sonraki toplantının yeri ve zamanı belirlenerek istenilen planlamanın hazırlaması kararlaştırıldı" dedi.