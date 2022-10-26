Halk Eğitim Merkezleri hayat boyu öğrenme fırsatı tanıyor

Halk Eğitim Merkezini ziyaretinde kursiyerlerle görüşen Demir, giyim sınıfında yapılan çalışmaları incelerken Kur'an-ı Kerim öğrenen kursiyerlere başarılar diledi. Halk Eğitim Merkezlerinin hayat boyu öğrenme fırsatı tanıdığını belirten Mahmut Demir, "İçinde bulunduğumuz yüzyılda bireylerin eğitimlerinin sadece okul yıllarıyla sınırlı olmadığını insanların yenilikleri takip etmek adına sürekli öğrenmek zorundadır. Günümüzde inovaktif ve girişimci bir ruh taşıyan her insan için önemli fırsatlar var.Bu fırsatları değerlendirenler, pek çok alanda ve iş sahasında önemli başarılara imza atıyorlar. Onların başarıları sürdürülebilir kalkınma hamleleri için büyük bir değer ifade ediyor. Kadınlarımızın hayata katılma noktasında gösterdikleri gayreti takdir ediyorum ve hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum" dedi.

Sınıfları dolaşan Mahmut Demir'e, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam da eşlik etti.