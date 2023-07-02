Halterde büyük başarılara imza atıyorlar

Yaklaşık 2 yıldan bu zamana kadar halter kursları açtığını belirten Antrenör Oğuzhan Kızılkaya, göreve başladığı günden itibaren Halter Federasyonu ve Halk Eğitim Merkezin başarılı bir şekilde ilerlemesi için alt yapı çalışmalarını müdürlük ile sürdürdüğünü söyledi.

Kızılkaya, açıklamasında, "Sporcularımızla ileriye dönük uzun süreli planlar doğrultusunda çalıştık. İlk hedefimiz Türkiye Şampiyonaları'nda kürsüye çıkmaktı. Sporcularımızın genç olması işimizi zorlaştıracaktı elbette ama işimizi disiplinli bir şekilde yapmaya devam edersek bunun üstesinden gelebileceğimizi biliyorduk. İlk yarışmamız Minikler Türkiye Şampiyonası'ndan 2 altın 1 bronz madalya ile döndük. Artık başarının temelleri atılmış önümüz açıktı. Bundan sonrası için hazırlıklarımızı daha sıkı yapmamız gerekti. Arkasından gelen şampiyonluklar ikincilikler devam etmeye başladı. Kurum Müdürümüz Reşat Avcı'nın da destekleriyle elimizden gelenin fazlasını yaptık. Yıl içerisinde 2 ikincilik, 1 şampiyonluk kazandık. Şimdilik yolun başında olduğumuzun farkındayız. Önümüzdeki yıllar için 2024 Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz, yolumuz ve hedeflerimiz bizi direkt olarak önce Avrupa kürsüsünü işaret ediyor. Şampiyon olmakla yetinmeyeceğiz tabii ki aynı zamanda Avrupa rekorlarını egale etme planımız var. Arkasında bizi bekleyen Dünya Şampiyonası ve katılmamız gereken 2028 Olimpiyatları var. 2032 Olimpiyatlarında madalya beklentilerimiz çok yüksek gerekli ekipman ve destek ile başarı kaçınılmaz. Bugüne kadar edindiğim tecrübeler ve kazanımlar ile önümüzün çok açık olduğunu görüyorum. Halter camiasının ve sporun ivme kazanmasında çok etkili bir altyapımız var. Geçtiğimiz yıllarda bunu başarılarımızla gösterdik. Önümüzdeki yıllarda yeni başarılar ve rekorlara imza atmak için geliyoruz. Şanlı İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek için istikrarlı bir çalışma içerisindeyiz ve bunu yapacağız. Ben devletimize, kurumumuza ve sporcularımıza destek veren herkese çok teşekkür ediyorum, ilerlemeye hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.