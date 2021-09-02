İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Haluk Levent konseri ertelendi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenecek olan Haluk Levent konseri şarkıcının korona virüs yakalanmasından dolayı iptal edildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenecek olan Haluk Levent konseri şarkıcının korona virüs yakalanmasından dolayı iptal edildi.


Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönemi kutlamaları kapsamında 4 Eylül günü kapalı pazar otoparkında düzenlenecek olan Haluk Levent konseri şarkıcının korona virüs yakalanmasından ileri bir tarihe ertelendi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sanatçımızın Covid-19 testinin pozitif olması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konserimiz bu sebepten dolayı ileri bir tarihi ertelendi" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.