Haluk Levent konseri ertelendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenecek olan Haluk Levent konseri şarkıcının korona virüs yakalanmasından dolayı iptal edildi.

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönemi kutlamaları kapsamında 4 Eylül günü kapalı pazar otoparkında düzenlenecek olan Haluk Levent konseri şarkıcının korona virüs yakalanmasından ileri bir tarihe ertelendi. Belediyeden yapılan açıklamada, "Sanatçımızın Covid-19 testinin pozitif olması nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konserimiz bu sebepten dolayı ileri bir tarihi ertelendi" denildi.