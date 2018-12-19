Hamsinin fiyatı daha da artabilir

1 Eylül'de başlayan avlanma sezonunun ardından denizlere açılan balıkçıların yüzü özellikli palamut ve hamsiyle gülüyor. Bilecik'e Karadeniz'den gelen ve fiyatı çok da düşmeyen hamsinin bundan sonra daha da pahalanabileceği belirtiliyor. Bilecik'te balık satıcılığı yapan Celal Karakaya; son günlerde kötü hava şartları nedeniyle hamsinin fazla gelmediği söyleyerek, "Bereketine rağmen genellikle kilosu 10 lira seviyesinde satılan hamsi balığı, son günlerde 15 liradan satılıyor. Bütün bunlara olumsuz hava şartları ve hamsi sürüsünde Gürcistan bölgesine eklenince fiyatların biraz daha artacağını bekliyoruz. Bu duruma kilosunu 15 liradan almakta zorlanan dar gelirli vatandaşlar ise bu duruma çok tepki gösterir" dedi.

"Balık bu sene bol"

Sezona balık bolluğuyla ve uygun fiyatlarla devam ettiklerini, satışlardan memnun olduğunu belirten Celal Karakaya, "Bereket ve bolluk tezgâhlarımıza yansıdı ve balık çeşitleri ile tezgahlarımız şenlendi. Balık çeşitleri vatandaşların ilgisini çekiyor ve bu dönemde işlerimizde gözle görülür hareketlilik var. Çeşit bol olunca da balık fiyatlarını vatandaşlarda uygun buluyor. Bereketli bir balık sezonu geçiriyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar bu bereket devam eder” dedi.