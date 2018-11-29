Haşere ve larva mücadelesi kış aylarında da sürüyor

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, bir önceki seneden kalan sivrisineklere ilişkin başlayan çalışmalar kapsamında kentin yer altı yağmur ve kanalizasyon hatlarında olması muhtemel sineklerin ilaçlama yöntemiyle etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, “İlaçlama ekipleri tarafından tespit edilen ilçe genelindeki su havuzları, göletler, bataklıklar, rögar kapak ağızları ile hayvan besi çiftlikleri, hayvan barınakları ve gübreliklerde yapılan ilaçlama ve kireçleme çalışmaları ile kışlak mücadelesi sürdürülüyor” denildi.

Yetkililer, kışlak ilaçlamasının larva mücadelesi kadar önemli olduğunu vurgulayarak, sezon sonuna kadar olan ilaçlama faaliyetlerine tüm hızıyla devam edeceklerini söylediler.