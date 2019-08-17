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Hasta ve aç köpeklere hayvan severler sahip çıktı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hasta ve ölüme terk edilmiş köpeklere hayvan severler sahip çıktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hasta ve ölüme terk edilmiş köpeklere hayvan severler sahip çıktı.


Bozüyük ilçe merkezine 16 kilometre uzakta bulunan Muratdere Köyü'nde hasta ve aç köpeklerin varlığından haberdar olan bir grup hayvan sever hareket geçti. Yanlarına aldıkları yiyeceklerle köye giden havyan severler, terk edilmiş olan köpeklerinin karınlarını doyurmaya çalıştı.


Hayvan severler, durumu kaç kere Bozüyük Belediyesine ilettiklerini, ama aç ve hasta köpekler için bir çare bulamadıklarını belirterek içler acısı duruma tepki gösterdiler. Hayvan severler, Bozüyük Belediyesini göreve davet ederken, köpeklere sahip çıkılmasını istediler.

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