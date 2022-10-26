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Hasta ziyaret saatleri değişti

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret saatleri değişti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret saatleri değişti.


Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta ziyaret saatlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi adına saat değişikliği yapıldı. Hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmamaları için hastanenin sosyal medya hesaplarından yeni saatler duyuruldu. Yapılan yeni düzenlemeye göre; yataklı servisler öğlen 13.30-14.30 akşam ise 19.00-20.00 arasında hasta ziyareti yapabilecek.

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