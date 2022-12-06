Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastane afet planları masa başı tatbikatı yapıldı.

Afet ya da acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla oluşturulan ‘Hastane Afet ve Acil Durum Planı' (HAP) çerçevesinde, her yıl masa başı ve saha tatbikatı olmak üzere iki tatbikat yapılıyor. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hastane Sivil Savunma Birimi koordinatörlüğünde yapılan tatbikata hastane yönetimi ve HAP komite üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Hastane toplantı salonunda gerçekleştirilen senaryoda, deprem ile ilgili masa başı tatbikatı başarılı bir şekilde tamamlandı. Bu tatbikatta hastane personeline afet ve acil durumlarda nasıl hareket edeceği, acil durum planlarının uygulanabilirliği, hastanenin tıbbi ve fiziksel kapasitesinin nasıl verimli kullanabilineceği çalışıldı.