Hastane çalışanlarına 'Kurumsal İmaj ve İletişim Eğitimleri' verildi

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışanlara 'Kurumsal İmaj ve İletişim Eğitimleri' verildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü desteği ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, genel destek personeli, teknik servis çalışanları, klinik destek personelleri, güvenlik hizmeti çalışanları ve tıbbi sekreterlere 'Kurumsal İmaj ve İletişim Eğitimleri' verildi. Hastanenin toplantı salonunda Kamu Hastaneleri Hizmetleri Birimi Çalışanı Hemşire Hüsna Amil tarafından verilen eğitimlerde çalışma motivasyon arttırmak hedeflendi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.