Hastane inşaatından düşen işçi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatından düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi çevre yolu kenarında yapımı devam eden hastane inşaatının çalışmaları sırasında 4'üncü kattan aşağıya düşen Y.T. (39) isimli işçi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.