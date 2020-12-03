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Hastanede korona virüs tedavisi gören belediye başkanından çağrı

Korona virüs (Covit-19) salgınına yakalan ve Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, temizlik, maske ve mesafeye dikkat edin çağrısı yaptı.


Geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalanan ve hastalığının kötüye gitmesi sonrası Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekim Güliz Özyaşar ile Hastane Müdürü Sinan Mut ziyarette bulundu.


"Temizlik, maske ve mesafeye dikkat edin"


Başkan Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, elleriyle yaptığı ‘Tamam' işaret ile moralinin düzgün olduğu mesajını verdi. Diğer yandan Başkan Şahin, tüm Bilecik halkına selamlarını iletirken, temizlik, maske ve mesafeye dikkat etmelerini söyleyerek, sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

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