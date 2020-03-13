"Hatırla ve Hayal Et" adlı şiir ve hikâye yarışmasında Türkiye 1'ncisi ve 3'üncüsü oldular

"Hatırla ve Hayal Et" adlı şiir ve hikâye yarışmasında Bilecikli lise öğrencilerinden biri Türkiye 1'incisi, diğeri ise, Türkiye 3'üncüsü oldu.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlemiş olduğu "Hatırla ve Hayal Et" adlı şiir ve hikaye yarışmasında Bilecik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Öztürk "Yurt Destanı" adlı şiiriyle Türkiye 1'inci, Resul Topsakal ise "Taşa Vuruldu Zaman" adlı hikayesiyle Türkiye 3'üncü oldu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende ödülleri alan öğrencileri Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik makamında ağırladı. Öğrencileri ve yarışmaya hazırlık sürecinde emeği geçen İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Güven Doğan'ı başarılarından ötürü kutlayan İl Müdürü Çelik, öğrencilere hediyeler takdim etti.