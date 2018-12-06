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Havaların soğumasıyla baca yangınları başladı

Bilecik’te havaların iyiden iyiye soğuması ile birlikte baca yangınları da başladı.

Bilecik'te havaların iyiden iyiye soğuması ile birlikte baca yangınları da başladı.


Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi üzerinde Mehmet Kirman'a ait tek katlı evin bacasından henüz belirlenemeden bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi bahçede hortum ile yangına ilk müdahale yaptı. Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde maddi hasar meydana geldi.

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