Hayatları ve başarılarıyla engelin olmadığını gösterdiler

Bilecik Kent Konseyi, Bilecik Belediyesi, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ile Bilecik Bedensel Engelliler Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Zirvesi'ne katılan konuşmacılar, hayatları ve başarılarıyla engellerin olmadığını gösterdi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen zirveye; Milli Sporcu Sibel Çam, Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takım Sporcusu Hüseyin Ayyıldız ve Şenel Karaağaç ile Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Yazar Ufuk Koçak katılarak, azim ve başarmanın yolları hakkında bilgiler verdiler.

Düzenlenen programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, programa Bilecik Belediyesi'nin katılarak paydaş olmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Yıldız, ‘'Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, karşılaşabilecekleri tüm engelleri ortadan kaldırarak, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu konuda bizler kurum olarak, sizler de vatandaşlar olarak aynı duyarlılığı göstermeli, engelli bireylerimizi hayatın her alanında desteklemeliyiz. Bu tür etkinliklerin artması için Bilecik Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde katkı vermeye devam edeceğiz'' dedi.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise Bilecik Kent Konseyi, Bilecik Belediyesi, Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ile Bilecik Bedensel Engelliler Spor Kulübü işbirliğinde güzel ve anlamlı bir program yaptıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan ise düzenlenen etkinliğe katkı sunan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'e teşekkür etti.

Milli sporcular başarılarının sırrını anlattı

Düzenlenen programa konuşmacı olarak katılan Milli Sporcu Sibel Çam, halter sporunda karşılaştığı zorlukları ve sonunda elde ettiği başarıları anlatırken, 17 Ağustos 1999 yılındaki depremde 3 gün enkaz altında kaldıktan sonra yaşama tutunan ve ayaklarını kaybettikten sonra yaşama nasıl dört elle tutunduğunu anlatan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Yazar Ufuk Koçak, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Programda ayrıca, Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takım Sporcusu Hüseyin Ayyıldız ve Şenel Karaağaç'ın tekerlekli sandalye dans ve gösterisi de beğeniyle izlendi.

Program, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ve diğer protokol üyelerinin konuşmacılara plaket ve engelli bireyler tarafından yapılan hediyelerin takdimiyle sona erdi.

Engelsiz Yaşam Zirvesi programında Bilecik'teki dezavantajlı bireyler tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler de sergilenerek, satışı yapıldı.