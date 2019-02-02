"Haydi çocuklar camiye" projesinin ödülleri verildi

Bozüyük Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesine katılan çocuklara düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri ve namaz alışkanlığını kazanmaları için yapılan projenin sonunda katılım gösteren öğrencilere çeşitli hediyeler verilirken, miniklerin heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi. Ödüllerini Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Mustafa Topal ve Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya'nın elinden alan öğrenciler daha sonra Edebali Gençlik Derneği tarafından hediye edilen kitaplarını aldılar. Öğrencileri tebrik eden Başkan Bakıcı, bu tarz projelerin çocukların namaz alışkanlığı kazanmaları için çok önemli olduğu belirtti.

Merkez Kasımpaşa Camii bahçesinde öğle namazının ardından düzenlenen törene, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Müftüsü Mustafa Topal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, diyanet görevlileri, aileler ve öğrenciler katıldı.