'Haydi Çocuklar Camiye' projesinin ödülleri verildi

Osmaneli Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesine katılan çocuklara düzenlenen törenle çeşitli hediyeler verildi.

Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli geçirmeleri ve namaz alışkanlığını kazanmaları için başlatılan projeye ilçedeki camilerde toplam 45 çocuk katıldı. Proje çerçevesinde çocuklar 11 gün boyunca 5 vakit namazını camide kıldı. Katılım gösteren çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, miniklerin heyecanı ve sevinci görülmeye değerdi. Ödüllerini Belediye Başkan vekili Musa Tatlı, Millî Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Müftü Sadık Erenbaş, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Kürek ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaneli İlçe Temsilcisi İbrahim Daşın elinden aldılar.

Hediye dağıtım programında konuşan Milli Eğitim Müdürü Ekinci “Camilerimizde çocuklarımızın seslerini duymaktan daha güzel ne olabilir. Her yer eğitim yuvasıdır. Camilerimiz de bu eğitim yuvalarından birisidir" dedi.

Belediye Başkan vekili Tatlı ise tüm çocukları tebrik etti.