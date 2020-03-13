Hayvan hastalıkları ile mücadele toplantısı

Bilecik'te İl Tarım ve Orman Müdürü tarafından hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü toplantı salonunda yapılan değerlendirme toplantısına, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Hayvan Sağlığı Ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Emrah Celasin, şube personeli, ilçe müdürleri ve ilçelerde hayvan sağlığında görevli olan personel, mezbahanelerde görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenleri katıldı.

"Hep birlikte işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmamız gerekir"

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Yoldaş, hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü önemine değinerek, "Veteriner hekim arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmaların hayvanların sağlığı, gıda güvenliği, sağlıklı gıda tüketimi ve zoonoz hastalıklarla mücadele gibi son derece stratejik ve önemli. Aslında karşımızda derdini söyleme mekanizmasına sahip olmayan ancak can taşıyan hayvanların sağlığı için önce hastalığın teşhis edilip ardından uygun tedavi metodunun belirlenmesi konusunda her türlü bilgi birikimine sahip olmak gerektiğini bununda hiç kolay olmadığı biliyoruz. İlimizde hayvan sağlığına hizmet etmek, uygulanan çeşitli projelerle hayvancılığımızı geliştirmek için çaba sarf etmekte. Bunun için de hep birlikte işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmamız gerekir" dedi.