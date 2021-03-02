Hayvan İçme Suyu Göleti için ön inceleme yapıldı

Bilecik'in Tozman Köyü Yaylası ve Yukarıboğaz Köyünde yapılması planlanan Hayvan İçme Suyu Göleti için ön inceleme çalışması yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "İl Müdürlüğümüzce İnhisar ilçemize bağlı Tozman Köyü Yaylasında ve Yenipazar İlçemize bağlı Yukarıboğaz Köyü'ne tahsisli mera arazisinde ilgili köy muhtarlıklarımızdan gelen talep ve lüzum görülen ihtiyaç üzerine yapılması planlanan Hayvan İçme Suyu Göleti için ön inceleme çalışması yapıldı. 2021-2022 programı çerçevesinde tamamlanması hedeflenen ve 15'er dekarlık alanda inşa edilmesi düşünülen HİS Göletlerinin toplamda 150 bin metreküp ton su depolama kapasitesinde olması beklenmektedir" dedi.