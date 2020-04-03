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Hayvan yetiştiricilerine büyük kolaylık

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı 2’inci dönem buzağı destekleme müracaatlarının gerek kalmadığını, yapılmış sayılacağını söyledi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, 2019 yılı 2'inci dönem buzağı destekleme müracaatlarının gerek kalmadığını, yapılmış sayılacağını söyledi.


İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Bütün yetiştiricilerimizin 2019 yılı 2'inci dönem buzağı destekleme müracaatları Korona virüsü Covid-19 pandemisi dolayısıyla yapılmış sayılacaktır. Ayrıca il-ilçe müdürlüklerimize müracaat edilmesine gerek yoktur" ifadelerine yer verdi.

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