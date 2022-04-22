Hazırladıkları iftar sofrasıyla davetlilerden tam not aldılar

Şeyh Edebali Üniversitesi üst yönetimi, Söğüt MYO akademik ve idari personeli ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Menüsü Söğüt MYO, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan iftar yemeğine Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan, Söğüt MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin, Söğüt MYO'da görev yapan akademik ve idari personelle aileleri katıldı.

Rektör Beydemir, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğine vurgu yaptığı konuşmasında, düzenlenen iftar programlarının istişare kültürü için önemine değindi. Tamamen Söğüt MYO öğrencileri tarafından ve imkanlar dahilinde hazırlanan menü, servis hizmetleri ve sunumu ile davetlilerden tam not aldı.