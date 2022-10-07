Hazırlanan projeler ile öğrenciler matematiği sevecek

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan matematik seferberliği çalışmaları doğrultusunda, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP)" çerçevesinde iki ayrı proje hazırladı.

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, çocuklara matematiğin hem eğlenceli yüzünü hem de önemini göstermek ve matematiğe dair ön yargılarını yıkarak matematiği günlük hayata transfer edebilmelerini sağlamak amacıyla projeler hazırladıklarını söyledi. Anasınıflarında ve ilkokul birinci sınıflarda okuyan öğrenciler için "Bozüyük Oyunlu Matematik(BOM)" projesi ve ortaokul öğrenciler için "Bozüyük Matematik Yarışması (BOMETYA)" projelerin hazırlandığını belirten Demir, "Bu projeleri hazırlarken matematik dersinin zor olduğu, günlük hayatta işe yaramadığı gibi hatalı yargıları değiştirmeyi ve öğrencilerimize matematiğin eğlenceli tarafını göstermeyi, bilimsel ve matematiksel düşünmenin önemini fark ettirmeyi hedefledik. İnanıyorum ki bu projelerin uygulanmasından sonra matematik dersi, öğrencilerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak ve çocuklarımız bu dersin son derece keyifli bir ders olduğunu görecekler." dedi.