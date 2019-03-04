Hem eğlendiler hem de öğrendiler

Bozüyük Belediyesi'nin hafta sonu etkinlikleri kapsamında sahnelenen “İbiş Okulda” adlı çocuk oyunu, miniklere yemek yeme kurallarını ve diş fırçalamanın önemini öğretirken yöresel ve hareketli müzikler eşliğinde de eğlendirdi.

Bozüyük Belediyesi'nin en beğenilen ve yoğun ilgi gören etkinlikleri arasında yer alan çocuk tiyatrolarında “İbiş Okulda” adlı çocuk oyunu minik tiyatro severlerle buluştu. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak ve 2 seans halinde sahnelenen oyun miniklere keyifli dakikalar yaşatırken hem çocuklar hem de ebeveynleri tarafından beğeni ile karşılandı. Yoğun ilgi gören 2 perdelik oyunun birinci bölümünde ana tema olarak yemek yeme kuralları, diş fırçalamanın önemi ve sınıf içerisindeki davranış biçimi işlendi. İkinci bölümde ise yöresel müzikler ve kıyafetler eşliğinde ipli kuklalar şarkılar eşliğinde miniklere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Büyük bir dikkatle seçilen, eğitici ve öğretici olmasına özen gösterilen oyunlar sadece minik sanat severler tarafından değil aileler tarafından da beğeni ile karşılanıyor. Bu güzel etkinlik için Başkan Bakıcı'ya teşekkür eden aileler çocuk tiyatrolarının çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine değinerek “çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Çocuk tiyatroları ile hafta sonlarımız oldukça renkleniyor” dediler.