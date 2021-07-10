Hem eğlenerek, hem de öğrenerek vakit geçiriyorlar

Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler tatili hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçiriyor.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Osmanlı Erkek Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler günün yarısını eğitimle diğer yarısını da sosyal etkinliklerle yapıyorlar. Hafta içi Kur'an-ı Kerim, ilmihal, siyer, tefsir ve değerler eğitimi alan öğrenciler hafta sonu da piknikte mendik kapmaca, çuval yarışı, matrak gibi oyunlarla eğlendiler. Pelitözü Gölet'inde yapılan etkinlik ardından öğrenciler kendi çöplerini toplamayı da unutmadılar.