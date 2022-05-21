HEM müdürlükleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Bilecik'te Halk Eğitim Merkezi (HEM) müdürlükleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik ve ilçelerinde bulunan HEM Müdürleri, İl Şube Müdürü İsa Güneş'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantı İnhisar HEM Müdürlüğü toplantı salonunda ilçe halk eğitimi merkezi müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda destekleme ve yetiştirme kursları işleyişi ile halk eğitim merkezleri bünyesinde açılan mesleki, sosyal ve kültürel kurslar ile okuma, yazma kurslarının durumu görüşüldü. Ardından Hayat Boyu Öğrenme Haftasında yapılacak olan etkinlikler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.