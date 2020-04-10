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Hemşire annesi için yüz koruyucu siperlik maske üretti

Bilecik’te lise öğrencisi genç, hemşire olan annesinin korona virüse yakalanmaması için 3D yazıcısı ile yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.

Bilecik'te lise öğrencisi genç, hemşire olan annesinin korona virüse yakalanmaması için 3D yazıcısı ile yüz koruyucu siperlik maske üretiyor.


Bozüyüklü lise öğrencisi Batuhan Erkoç, dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen yeni tip Korona virüs Covid-19 karşı mücadele eden sağlık çalışanları için evinde 3D yazıcısı ile yüz koruyucu siperlik maske üretiyor. Ürettiği maskeleri başta annesi olmak üzere gece gündüz fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına gönderiyor. Türkiye'nin ve dünyanın bu salgını bertaraf edebilmesi için vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Liseli Batuhan, “Herkes elinden geleni yapar ve kurallara uyarsa bir an önce kurtuluruz” dedi.

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