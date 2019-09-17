Her 4 saniyede 1 kişi bu hastalıktan hayatını kaybediyor

Serkan Kadir Keskin, sepsis hastalığının önemine dikkat çekerek, "Yılda yaklaşık 30 milyon kişi sepsisten etkilenirken, ortalama her 4 saniyede 1 kişi hayatını kaybetmektedir" dedi.

Serkan Kadir Keskin, sepsisin vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan bir hastalık olduğunu söyledi. 'Yaşamı değil sepsisi frenle' sloganıyla bu hastalığa karşı savaş açtıklarını anlatan Keskin, sözlerine şöyle devam etti:

"Sepsis vücudun enfeksiyona karşı gösterdiği kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda, kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen bir klinik tablodur. Dünyada yılda 30 milyondan fazla bireyi etkileyen küresel bir sağlık problemidir. Yılda yaklaşık 30 milyon kişi sepsisten etkilenmektedir. 9 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. Sepsis nedeniyle ortalama her 4 saniyede 1 kişi hayatını kaybetmektedir."

"Pek çok belirtisi mevcut"

Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren Keskin, "Bu hastalık konuşma bozukluğu, şuur bulanıklığı, titreme, yüksek ateş, kas ağrısı, idrar çıkışının olmaması, nefes darlığı ve ciltte renk değişikliği gibi belirtiler meydana geliyor. Sepsis risk grupları ise 1 yaş altı çocuklar, 60 yaş üzerindeki erişkinler, kronik akciğer, karaciğer ve kalp hastalığı olanlar, dalağı alınan kişiler, bağışıklık sistemi zayıflamış olanlar, diyabet hastalığı ve AIDS hastalarıdır" dedi.

"El hijyeni önemli"

Keskin, hastalıktan kurtulmanın yollarından bahsederek, "Bu hastalık enfeksiyonlara karşı aşılanmayla, el hijyeninin sağlanmasıyla, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesiyle ve toplumda bu konuda farkındalık oluşmasıyla önlenir" ifadelerini kullandı.