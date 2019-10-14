İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Her derde deva siyah üzüm tezgahlarda yerini aldı

Bilecik’te faydası saymakla bitmeyen siyah üzüm pazar tezgahlardakini yerini aldı.

Bilecik'te faydası saymakla bitmeyen siyah üzüm pazar tezgahlardakini yerini aldı.


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda uzmanlar tarafından kalp, beyin, kolesterol, şeker hastalığı, kanser hücrelerinin oluşumunu engellemek, toksin arındırıcı gibi birçok derde deva olduğu söylenen siyah üzüm kilosu 5 TL'den tezgahlarda yerini aldı. Üzüm Satıcısı Abdülsamet Işık, siyah üzümün vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Siyah üzüm tezgahlarımıza Sakarya'nın Pamukova ilçesine bağlı Sekiharman köyünden geliyor. Şuanda faydasını saymakla bitiremeyeceğimiz siyah üzüme ilgi çok fazla. İlk çıktığı zamandan beri satıyoruz. Vatandaşlarımız bol, bol siyah üzüm yesin” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.