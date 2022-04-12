"Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" projesine Bilecik ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un yürüttüğü "Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" projesi, Bilecik ile devam etti.

Türkiye'nin doğal, kültürel ve tarihsel zenginlikleriyle önem taşıyan, Dirilişin kuruluşun ve kuruluşun kalbi olan Bilecik, Rotahane tarafından gerçekleştirilen "Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz" projesine ev sahipliği yaptı. Pervin Ersoy'un da katılımıyla ünlü oyuncu Keremcem, Merve Boz ve modacı Hakan Akkaya Rotahane ekibi ile Kütahya, Uşak, Afyon' dan sonra Bilecik oldu.

Rotahane'nin İlk durağı Osmanlı'nın Baş Şehri Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi, Hamidiye Külliyesi, Kaymakam Çeşmesi ve tarihi yerler oldu. Ardından birçok dönem dizi oyuncularının dizi kostüm ve sanatsal tasarımlarını gerçekleştirilen Orhan Kocaoğlu han sanat atölyesinde dizi kostümlerini yapılışlarını yakından görerek kostümleri deneme fırsatı buldular.

Ardından tarihe adını altın harflerle yazdıran Gazi Bilecik şehrinde tarihi belediye binası, Edebali Türbesi ve saat kulesini gezen ekip keyifli bir şekilde ayrıldılar. Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, kurum yetkilisi İsmail Cihan ve Bilecik Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdür Vekili Umut Özdemir de eşlik etti. Bilecik'e hayran kalan Rotahane ekibi 2'inci turlarını ekim-kasım aylarında diğer Bilecik ve ilçeleri de kapsayan bir şekilde ayrıntılı bir tür programlarının yapılacağını söyledi.

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan günün anısına Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer adına ilin tarihi yöresel ve kültürel değerlerini yansıtan hediyelerini takdim etti.