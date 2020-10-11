İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

HES kodu olmadan seyahat edemeyecekler

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinden Bursa’ya seyahat eden yolcular artık Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat edemeyecekler.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden Bursa'ya seyahat eden yolcular artık Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan seyahat edemeyecekler.


Konu ile ilgili açıklama yapan SS. 5 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Necip Keskin, "Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında zorunlu tutulan HES uygulamasını vatandaşların cep telefonlarına indirerek almaları gerek. Bundan sonra ilçemizde de Bursa'ya giden ve gelen yolcularımız HES kodu olmayınca kesinlikle seyahat etmelerine izin verilmeyecektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.