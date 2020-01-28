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Hiç kullanılmayan sağlık ocağı binası çökmek üzere

Bilecik’te eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker tarafından yaptırılan 24 yıllık sağlık ocağı binasının çökmek üzere olduğu görüldü.

Bilecik'te eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bahattin Şeker tarafından yaptırılan 24 yıllık sağlık ocağı binasının çökmek üzere olduğu görüldü.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyüne 1996 yılında dönemin Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Bilecikli Bahattin Şeker tarafından yaptırılan sağlık ocağı binası hiç kullanılmadı. Çökmek üzere olan ve harabe haline gelen binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken, içindeki banyo, tuvalet ve mutfak kısımları da bakımsızlıktan kullanılmaz hale geldi.


Köylüler, tedbir alınmazsa binanın çökebileceğini ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu söyledi.

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