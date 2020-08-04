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Hiç vaka görülmeyen ilçede 5 kişide korona virüs saptandı

Bilecik’in hiç korona virüs vakası görülmeyen Pazaryeri ilçesinde 5 vaka tespit edildi.

Bilecik'in hiç korona virüs vakası görülmeyen Pazaryeri ilçesinde 5 vaka tespit edildi.


Pazaryeri, kaymakamlık ve belediyenin sıkı çalışmaları neticesinde Bilecik'te vaka görülmeyen tek ilçe olmuştu. Geçtiğiniz günlerde bir düğüne giden 5 kişinin şikayetleri nedeniyle yapılan korona virüs testilerinin pozitif çıktığı, şahısların evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi. Yetkililer konu ile ilgili açıklama yapmazken ilçede vaka sayısının artmasından korkuluyor.


Pazaryeri Belediyesi vatandaşları dışarıya çıktıklarında muhakkak maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları konusunda sürekli uyarıyor.

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