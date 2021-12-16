‘Hırsız' isimli tiyatro oyunu Bilecik'te sahnelendi

İtalyan yazarı Dario Fo'nun ölümsüz eseri 'Hırsız' adlı tiyatro oyunu Bilecik'te sahnelendi.

Bilecik Belediyesi, kültür sanat etkinliklerinin yoğun geçtiği Aralık ayında başarılı bir tiyatro oyununa daha ev sahipliği yaptı. İtalyan muhalif oyun yazarlarından Dario Fo'nun kaleminden çıkan politik güldürü 'Hırsız' adlı tiyatro oyunu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelendi. Usta oyuncu Füsun Demirel'in çevirisi ile sahne alan tek perdelik oyun izleyenlere eğlenceli bir akşam yaşattı. Geceye eşi Serpil Şahin ile katılan Belediye Başkanı Semih Şahin, bu tür kültürel etkinliklerin Bilecik için önemli olduğunu, belediye olarak her zaman kültür sanat etkinliklerine destek olacaklarını belirtti. Sanata ve sanatçıya verilen değerin şehirlerin gelişiminde önemli bir role sahip olduğunu belirten Başkan Semih Şahin, oyunun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Öte yandan Bilecik belediyesinin, kültür sanat etkinliklerinde mekan ve iletişim destekçisi olmaya devam edeceği bildirildi.