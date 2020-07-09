Hırsızlık girişimi sonuçsuz kaldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hırsızlığa teşebbüs eden şüpheliler vatandaşın dikkati ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Sazlı Sokak üzerinde bir apartmanın giriş kapısının dilini kendilerine has yöntemleriyle düşürmeyi başaran 3 bayan şüpheli apartmana girmeyi başardı. Durumu fark eden vatandaşların olayı polis ekiplerine ihbar etmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Olay yerinde yapılan araştırmalar sonucunda şüpheliler polis ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda Y.Ö., S.I. ve G.U. kapı dilini düşürmeye yarayan aparat ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.