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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye geçtiğimiz aylarda Nurettin Sayar Caddesi üzerinde meydana gelen hırsızlık olayına karışan hırsızlık şüphelisi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonrasında kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık şüphelisi Y.T.(23) İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek gözaltına alındı. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.T. Bilecik M tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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