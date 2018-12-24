Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayına karışan şüphelilerden biri tutuklanırken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesinde gerçekleşen hırsızlık olayına karışan şüphelilerden M.D. durumu fark eden vatandaşlarca kovalanınca ormanlık alana kaçtı. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesiyle şüpheli M.D. bir süre sonra terminaldeki polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan M.D. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan şüpheli tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Olay sonrasında 34 VL 3122 plakalı aracıda bırakarak firar eden M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.