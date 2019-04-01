Hisarcık Beşevler Ortaokulunun TÜBİTAK başarısı

Bilecik'in Osmaneli Hisarcık Beşevler Ortaokulu öğrencileri tarafından 2019 Yılı 13. TÜBİTAK Bursa bölge finalinde sunulan 'Bölmeli Matara' adlı proje biyoloji dalında üçüncü oldu.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen ve temel amacı gençleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettikleri konuları araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere yenilikçi ve özgün çözümler üretebilmelerine katkıda bulunmak olan 2019 yılı 13. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Bölge finalinde sergilenmeye hak kazanan 'Bölmeli Matara' projesi Hisarcık Beşevler Ortaokulu öğrencilerinden Sude Gürgen ve Eslem Cebe tarafından sunuldu. “Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve Yazılım” olmak üzere 10 farklı alanda 13'üncüsü düzenlenen 2019 yılı TÜBİTAK Ortaokul öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Hisarcık Beşevler Ortaokulu öğrencilerinden Sude Gürgen ve Eslem Cebe Biyoloji dalında üçüncü oldu.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci yaptığı açıklamada “Öğrencilerimizin, göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Okul idarecilerimize ve danışman öğretmenlerimize ve velilerimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.