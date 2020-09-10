Hobi olarak başladı, uluslararası fuara davet edildi

Bilecik'te hobi olarak kendi imkanları ile eski buzdolaplarını kullanarak kurduğu sistemle akvaryum karidesi üreten üretici, Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarında davet edildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde eski buzdolaplarının içine kurduğu sistemle hobi amaçlı beslemeye başladığı akvaryum karidesi üretici, bir yıl içerisinde üretimini 4 katına çıkartı. Bölgede ürettiği akvaryum karidesleri ile adından söz ettiren genç girişimci Göksel İssi, Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan ürünleri Fuarında yetiştirdiği akvaryum karideslerini sergileyecek.

"9 ayrı türü 12 havuzda üretime devam ediyoruz"

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan Göksel İssi, akvaryum karidesi üretiminin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaygın olduğunu ve iklim nedeni ile Bilecik'te kimsenin yapmadığını belirterek, "Geçen yıl Pazaryeri'ne ARGE merkezimizi 3 havuz ve 3 tür olarak kurmuştuk. Bu yıl biraz daha büyüttük şu an için 9 ayrı tür 12 havuzda üretime devam ediyoruz. Bu yıl farklı olarak ulusal fuarcılığın daveti ile Bilecik ve ülkemizi temsilen Türkiye'nin ilk karides standını kuracağım. Bu yıl 10'uncusu düzenlenecek olacak Uluslararası Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri Fuarına yabancı ülkelerden ve Türkiye'nin her bölgesinden katılım sağlanıyor" dedi.