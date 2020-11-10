Hükümet konağı bambaşka bir görünüme kavuştu

Bilecik'in İnhisar Hükümet Konağı girişinde tadilat işlemi yapılarak, bambaşka bir görünüme kavuştu.

İlçe Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün talimatıyla, hükümet konağının giriş kısmında onarım ve yenileme çalışmaları başladı. Giriş kapısının da değişmesi ile çalışmalar tamamlandı. Uzun yıllardır hükümet konağının girişinde kötü bir görüntüye sebep olan balkon kısmındaki sorun giderildi. Klima ve yağmur sularının sebep olduğu görüntü kirliliği, bir daha oluşmayacak şekilde balkon onarımı yapıldı. Yalıtım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılan boya işlemi ile kötü görüntü bir daha oluşmayacak şekilde ortadan kaldırıldı. Devlet kurumlarının verdikleri hizmete yakışır vaziyette olması gerektiğini ifade eden Kaymakam Ali Açıkgöz, "Yapılan çalışma ile uzun yıllardır devam eden problem, tamamen çözüldü. Buna ek olarak hükümet konağımızın giriş kapısının değişmesi gerektiğini fark ettik. Bununla ilgili çalışmanın da tamamlanmasıyla beraber hükümet konağımızın çehresi tamamen değişti. Vatandaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. İnhisar ve İnhisarlılar her şeyin en iyisine layık" dedi.