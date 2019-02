Huzurevi sakinleri için eğlence gecesi

Gerçekleştirilen "Yaş-Al Sesini Müzikle Yaş-At" adlı etkinliğinin ikinci programında huzurevi sakinleri gönüllerince eğlendi. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleri koro eşliğinde türküler seslendirdi ve oyunlar oynadı. Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can da etkinliğe katılarak, huzurevi sakinlerinin mutluluğunu paylaştı, oyunlarına eşlik etti. Bilecik Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ekibinin de yer aldığı gecede renkli ve güzel görüntüler yaşanırken, huzurevi sakinlerine ikramlar yapıldı.

"Bizler her zaman bu tür güzel etkinlikleri sizlerle buluşturma gayretindeyiz"

Huzurevi sakinleri ile sohbet eden ve çay içen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturma gayretinde olduklarını kaydetti. Yaşlıların toplumsal hayattaki yerine değinen ve her zaman yaşlılarımıza değer verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, şunları söyledi:

‘'Millet ve devlet olarak büyüklerimizi seviyoruz onlara her zaman değer veriyoruz. Bilecik Belediyesi olarak bizler her zaman bu tür güzel etkinlikleri sizlerle buluşturma gayretindeyiz. Arkadaşlarımız sağ olsunlar güzel bir buluşma gerçekleştirmişler. Ama önümüzdeki hafta düzenlenecek olan spor etkinliğine ben de giysilerimi giyip sizlerle bir araya geleceğim. Bu anlamda bizleri konuk ettiğiniz için ve bir araya gelmemize vesile olduğunuz için hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Belediye Başkanı Nihat Can ve eşi Nesrin Can'ın huzurevi sakinleri ile çiftetelli oynaması, sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu. Huzurevi sakinleri de gerçekleştirilen etkinlikten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Nihat Can ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.