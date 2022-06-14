İBB'den Bozüyük Belediyesine işbirliği ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 13 daire başkanlığı ve birimlerinde görev yapan 20 kişilik çalışma grubu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve birim amirleri ile Grand Çalı Otel'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Her iki belediye arasında yapılabilecek çalışma ve projelerin ele alındığı işbirliği toplantıda başta fiziki olmak üzere şehir estetiği ve mimarisi, peyzaj düzenlemeleri, kültür ve sanat etkinlikleri, sosyal belediyecilik gibi birçok konuda fikir alışverişinde bulunuldu. Yapılan işbirliğinden ve bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten yöneticiler, yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüşülen toplantının her iki belediye için de fayda sağlayacağını belirttiler.

Bozüyük Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının sonunda karşılıklı olarak hediye takdimleri yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ekibine Bozüyük Belediyesi ile yaptıkları işbirliği, destekleri ve ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.

İşbirliği toplantısına ayrıca CHP'li Belediye Meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ve İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Çırak da katılarak toplantıyı yakından takip ettiler.