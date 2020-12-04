İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Bilecik'e geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Güvenlik Toplantısına katılmak üzere Bilecik'e geldi. Yapılan bu ziyarette İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'ye Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Halis Zafer Koç ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu eşlik etti

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Bilecik Valiliği ziyaretinde Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Faruk Dirgen tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Yardımcısı İnce, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Halis Zafer Koç ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile birlikte Vali Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı İnce, burada Vali Şentürk ile bir süre sohbet ettikten sonra İl Güvenlik Toplantısına katıldı.

“Ankara'dan yapılabilecek desteklerin neler olduğunu tespit etmek amacıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık”

Toplantı sonrası açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, genel anlamda illerdeki güvenlik ve asayiş olayları konusunda genel tedbirlerin neler olduğunu, alınan tedbirlerin uygulamasında sıkıntı var mı, yok mu bunları tespit etmek için illeri ziyaret ettiklerini söyledi. Emniyet ve jandarmadan sorumlu arkadaşlarla birlikte Bilecik'te İl Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Yardımcısı İnce, şunları kaydetti:

''Bilecik kuruluşun ve kurtuluşun şehri. Huzurun ve güvenin örneği olmuş bir şehir. Buradaki huzur ve güvenliği daha üst seviyeye bir levıl daha atlatmak gayreti içerisindeyiz. Valimizin başkanlığında güvenlik birimlerimiz ellerinden gelen bütün gayreti sergiliyorlar. Onlara müteşekkiriz. Ankara'dan yapılabilecek desteklerin neler olduğunu tespit etmek amacıyla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Yapılan çalışmaları hem yerinde görme, hem yeniden bir değerlendirme imkânı bulduk. Bilecik, inşallah daha iyi günlerde daha huzurlu daha güvenli ortamlarda huzurlu bir kent olmaya doğru çalışmalarını sürdürecek.''

Bakan Yardımcısı İnce, daha sonra Vali Şentürk, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Koç, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Holoğlu ve beraberindekilerle birlikte Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti.