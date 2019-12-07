İçişleri Bakanı Yardımcısı Çatak, Bilecik'te

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, ziyaretleri için geldiği Bilecik'te, "Bakanlık olarak emniyet teşkilatı hizmetleri başta olmak üzere terörle mücadele, trafik, uyuşturucu, göç afet ve acil durumlar gibi vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren onların günlük hayatına doğrudan dokunan çok önemli bir faaliyet alanımız var" dedi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti. Ardından ildeki yöneticilerle bir araya gelen Çataklı, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları yöneticilerin gözüyle görmek amaçlı ildeki yönetimlerle bir araya geldi. Daha sonra basın mensuplarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, İçişleri Bakanlığının izleme ve değerlendirme çalışmasının ikinci aşamasına başladıklarını belirterek, “Emniyet teşkilatı hizmetleri olmak üzere terörle mücadele, trafik, uyuşturucu, göç afet ve acil durumlar gibi vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren onların günlük hayatına doğrudan dokunan çok önemli bir faaliyet alanımız var. Bu alanda yoğun bir çaba gayret içindeyiz. Yürüttüğümüz bu hizmetlerin olabildiğince hızlı verimli, etkili vatandaşın da katılımını sağlayarak yürütme gibi bir temel amacımız da var. İşte bu hizmetlerimizin yürütülmesiyle ilgili illerimizdeki durumu gözetmek, gerek Ankara'dan illerimize yönelik olarak iletilmesi gereken mesajları yerinde iletmek. Mahallindeki arkadaşımızın görüşlerini, düşüncelerini doğrudan yüz yüze almak varsa onların iyi uygulama örneklerini tespit ederek ülke çapında yayılmasını sağlamak, alınması gereken ilave tedbirler varsa onları mahalli değerlendirmek üzere bir izleme değerlendirme sistemimiz var bakanlık olarak. Birinci aşamasında bütün illerimizi tamamlamıştık. Bunun ikinci aşamasına başlamıştık ve bu ikinci aşamada sistem şöyle çalışıyor” ifadelerine yer verdi.

“Şehit aileleri ve gazilerimizi de ziyaret edeceğiz"

Çataklı, bakan yardımcısı başkanlığında merkez birimlerimizden bir heyetin illeri gezdiğini söyleyerek, "Önce birinci günü bir genel olarak ilgili birimlerle değerlendirme yapıldıktan sonra ikinci gün bu değerlendirme arkasından da ildeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyamızın temsilcileriyle okul aile birliğinden katılan arkadaşlarımızla yürüttüğümüz faaliyetlerin onlara nasıl yansıdığı onların değerlendirmelerinin ne olduğunu almak şeklinde bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bugün bu sebeple Bilecik ilimize geldik. Esas arkadaşlarımız dün gelmişti çalışmışlardı. Bugün sabah önce valimizi ziyaret ettik, görüş alış verişinde bulunduk. Sonra ildeki yönetici arkadaşlarımızın ve merkezde gelen yönetimi bir araya getirerek bakanlığımızın yürüttüğü hizmetlerle ilgili bir değerlendirme yaptık. Öğleden sonra da az önce bahsettiğim sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle de bir çalışma yapacağız. Yürüttüğümüz çalışmaların, faaliyetlerin onların gözünde nasıl gittiğini, onların değerlendirmelerinin ne olduğunu almak maksatlı vakit oldukça doğrudan hizmet alan bazı vatandaşlarımız da evlerinde iş yerlerinde ziyaret etme gibi bir çabamız da olursa olacak. Bazı şehit aileleri ve gazilerimizi de ziyaret edeceğiz. Böylece genel bir değerlendirme yaptıktan sonra da çalışmamıza devam edeceğiz. Tekrar ediyorum, amacımız yaptığımız çalışmaların mahalliye nasıl yansıdığı ilave nasıl bir tedbir almamız gerektiği eksikliğimiz aksaklığımız varsa vatandaş bunu nasıl değerlendiriyor. Biz konuşarak değil de daha çok onları dinleyerek değerlendirme yapmaya çalışıyoruz. İyi gördük ilimizi. Arkadaşlarımız heyecanla görevlerinin başındalar. İnşallah bu ziyaret hayırlı sonuçlar doğurur" dedi.

Öte yandan açıklama sonrası Türkiye gündemi ile ilgili soru sormak isteyen ajans temsilcilerine Bakan Yardımcısı Çataklı soruları sadece Bilecik ile ilgili olması isteyerek soru almadı.